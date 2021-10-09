Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП

В ночь на 9 октября в Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На Днепропетровском шоссе (Новообуховской трассе), в окрестностях поселка Лесники, автомобиль марки Hyundai Accent снес отбойник и вылетел на обочину. Вероятно, водитель уснул за рулем.

К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Транспортное средство сильно деформировалось, из-за чего тело погибшего пришлось доставать спасателям. Были ли в салоне автомобиля другие люди, помимо водителя, сейчас неизвестно.

На месте дежурили три бригады скорой помощи, работали спасатели, полиция.

Следствие выясняет все окончательные причины и обстоятельства трагедии.