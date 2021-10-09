Больше половины областей Украины уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина

По состоянию на утро 9 октября 15 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки из списка выпала Одесская область, но добавились Киевская и Львовская.
Об этом сообщают данные Минздрава.
Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Во всех этих регионах превышена норма заболеваемости COVID-19. Худшие показатели имеет Луганская область и Черновицкая - по 768 случаев на 100 тысяч жителей. Норма составляет 75 случаев.
Кроме того, в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самой критической ситуация является в Харьковской области 81,8 %, Херсонской - 76,7% и Запорожской - 70,4%. Этот показатель не должен превышать 50%.