Фьюри: Я хотел остановить Джошуа, но украинский мастер сделал это раньше

"Цыганский король" разочарован поражением соотечественника.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о победе чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика над Энтони Джошуа.

По словам британского спортсмена, он хотел победить Джошуа, однако украинский боксер сделал это раньше, чем разочаровал его.

"Когда все говорят о поединке с потенциальным соперником, а затем внезапно этот соперник проигрывает, то кажется, что ты хочешь поднять его и вернуть на пьедестал, чтобы он мог подраться с тобой. Я хотел остановить Джошуа, но украинский мастер сделал это раньше.

То что случилось с Джошуа - это ужасный стыд. Это просто уничтожило наш с ним бой. Но у каждого в жизни свой крест, каждый сам решает, как его нести. Для Джошуа это еще один крест, с которым ему нужно разобраться".

Фьюри подсказал Джошуа, как он может победить Александра Усика.

"Энтони следует посмотреть мой бой со Стивом Каннингемом и применить эту тактику, чтобы побить Усика. Нужно продолжать идти вперед и выбрасывать тяжелые удары, тренировать это и выполнить план на бой в день поединка", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

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