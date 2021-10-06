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Екзопланета з дощами з заліза виявилася ще більш незвичайною, ніж вважалося

  11   0 06.10.2021, 18:00 | Новости, Общество
Екзопланета з дощами з заліза виявилася ще більш незвичайною, ніж вважалося

Міжнародна група астрономів з'ясувала, що ультра-гарячий Юпітер WASP-76b, на якому залізо випаровується, конденсується на нічній стороні і випадає дощами, може бути ще незвичнішим.

Як повідомляє Phys.org, дослідники знайшли сліди іонізації кальцію, а отже, планета ще гарячіша, ніж вважалосяінформує ZN.UA.

Гарячі юпітери називають так через їхню високу температури, викликану близькістю до материнської зірки. WASP-76b відкрили в 2016 році, він знаходиться на відстані 640 світлових років від Землі.

Планета розташовується настільки близько до зірки спектрального класу F, набагато гарячішої, ніж Сонце, що здійснює оберт навколо неї всього за 1,8 земних дня.

У ході нових спостережень вчені помітили в спектральних лініях атмосфери планети сліди іонізованого кальцію. Це свідчить про те, що у верхніх шарах атмосфери WASP-76b дмуть дуже сильні вітри. Або ж температура тут набагато вища, ніж вчені припускали спочатку.

ZN.UA

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