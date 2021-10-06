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Редакция программы "Схемы" восстановила видео нападения главы "Укрэксимбанка"и его сотрудников на журналистов: правоохранители обязаны немедленно задержать Мецгера – Бутусов

  13   0 06.10.2021, 10:00 | Новости, Общество
Редакция программы "Схемы" восстановила видео нападения главы "Укрэксимбанка"и его сотрудников на журналистов: правоохранители обязаны немедленно задержать Мецгера – Бутусов

"Итак, редакция программы "Схемы" восстановила видео нападения главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его сотрудников на журналистов Кирилла Овсяного и Александра Мазура. Слова журналистов подтверждены неопровержимыми уликами", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"1. Правоохранительные органы обязаны немедленно задержать Мецгера и его подельников по обвинению в похищении людей и нападении на журналистов. Мецгер совершил целый букет уголовных преступлений, за которые должен быть немедленно уволен с занимаемой должности и отдан по суд. И Мецгер и его сотрудник Пикалов и охранники банка должны получить реальные тюремные сроки.

2. Зарплата от нас, налогоплательщиков, для 7 членов правления Укрэксимбанка в 2020-м году составила 56,7 млн. гривен, по 8 миллионов на каждого - плюс служебный автопарк с водителями, и масса приятных социальных привилегий. То есть 7 членов правления получают в год как годовая пенсия 1350 украинских пенсионеров (при среднегодовой пенсии 42 тысяч по данным Госкомстата). При этом за 2020-й год официальные убытки Укрэксимбанка под руководством Мецгера составили 5,6 миллиарда гривен. Они неспособны справиться с убытками, они способны только нападать на журналистов.

Одна из функций правления банка, за которое оно получает такую высокую зарплату - это работа со средствами массовой информации. Евгений Мецгер является некомпетентным руководителем, он нарушил условия контракта. Другие члены правления - Сергей Ермаков, Александр Игнатенко, Дмитрий Каплюк, Михаил Медко, Александр Муравицкий, Александр Щур, до сих пор не опубликовали свое мнение по инциденту, и если они не выступят с осуждением своего начальника, они также подлежат немедленному увольнению.

3. Пресс-служба государственного "Укрэксимбанка" солгала в официальном пресс-релизе о событиях: "...Журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)... На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом".

Также солгала член наблюдательного совета Виктория Страхова, которая защищала Мецгера в комментариях в фейсбуке.

4. Семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. Судя по тому, как президент Зеленский покрывает все преступления своих друзей - Татарова, Трофимова, Трухина, Наумова, Баканова, Ермака, будет избрана тактика замалчивания преступления. Учитывая высокий политический статус, Верховная Рада обязана завтра принять постановление с осуждением Мецгера и потребовать его привлечения к уголовной ответственности. Осудить действия Мецгера должен его друг президент Владимир Зеленский, чтобы показать, что он на стороне закона в данной ситуации.

5. Полагаю, что мы, журналисты, должны завтра определиться с местом и временем проведения акции протеста. Думаю, для всех очевидно, что данное преступление - это просто очередная демонстрация вседозволенности и беспредела, которые позволяет себе окружение Зеленского. Это не просто оскорбление двух журналистов, это нападение на профессию, это нападение на принципы нашего общества и государства", - завершает Бутусов.

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