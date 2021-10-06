Разумков – це такий Литвин для міленіалів, – Казанський

"Вже кілька днів хотів щось написати з приводу ситуації навколо звільнення Разумкова, і не міг навіть сформулювали свою думку з цього приводу. Бо постать Разумкова ніколи не викликала жодних емоцій. А єдина асоціація, яка виникає в мене у зв'язку з його прізвищем - це слово "утримався", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Денис Казанський, інформує UAINFO.org.

"Довго думав, кого мені нагадує Разумков, а потім зрозумів, що це такий Литвин для міленіалів. Унікальний у своїй аморфності персонаж без харизми, який і не за, і не проти. Генератор максимально беззмістовних та обтічних заяв.

Зараз бачу, що деякі експерти пророкують Разумкову успішну сольну політичну кар'єру. І скільки не намагаюся - не можу зрозуміти, на чому вона може ґрунтуватися? Чи існує хоч хтось, хто розуміє, за що він виступає, які ідеї несе? Чим він може зацікавити хоч проросійський, хоч проукраїнський електорат? А ви б стали голосувати за партію Разумкова? Якщо так, напишіть у коментарі чому", - завершує Казанський.