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Катастрофа! Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

  9   0 06.10.2021, 11:01 | Новости, Экономика
Катастрофа! Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы вновь установила рекорд. Сегодня утром она впервые за всю историю превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, после открытия сегодняшних торгов, сначала вышла на 1559 долларов за тысячу кубов, или 130 евро за МВт ч. (в 09:10 по киевскому времени). После чего цена резко выросла до 1606 долларов за тысячу кубометров газа.

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