В работе Facebook и Instagram наблюдается новый сбой

Жалобы поступают из различных стран. Сервисы работают с перебоями, в том числе, в Украине.
В работе популярных мировых соцсетей Facebook и Instagram вечером во вторник наблюдается новый сбой - жители разных уголков планеты жалуются на проблемы при пользовании сервисами.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, информирует UAINFO.org.
В частности, больше половины тех, кто пожаловался на работу Facebook, ощутили проблемы с входом на сайт. Также наблюдаются жалобы на работу сервера и приложения.
Пользователи Instagram, в свою очередь, в основном жалуются на работу приложения.
О проблемах сегодня вечером сообщают владельцы аккаунтов из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, России и Украины.
Отметим, в настоящее время с перебоями загружается и сам сайт Downdetector, отслеживающий работу сервисов в режиме реального времени.
Сбой в работе Facebook 4 октября
Накануне вечером произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Сервисы возобновили работу после многочасовой паузы.
Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.
Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.