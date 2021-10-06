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В работе Facebook и Instagram наблюдается новый сбой

  8   0 06.10.2021, 00:19 | Новости, Общество
В работе Facebook и Instagram наблюдается новый сбой

Жалобы поступают из различных стран. Сервисы работают с перебоями, в том числе, в Украине.

В работе популярных мировых соцсетей Facebook и Instagram вечером во вторник наблюдается новый сбой - жители разных уголков планеты жалуются на проблемы при пользовании сервисами.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, информирует UAINFO.org.

В частности, больше половины тех, кто пожаловался на работу Facebook, ощутили проблемы с входом на сайт. Также наблюдаются жалобы на работу сервера и приложения.

Пользователи Instagram, в свою очередь, в основном жалуются на работу приложения.

О проблемах сегодня вечером сообщают владельцы аккаунтов из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, России и Украины. 

Отметим, в настоящее время с перебоями загружается и сам сайт Downdetector, отслеживающий работу сервисов в режиме реального времени.

Сбой в работе Facebook 4 октября

Накануне вечером произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp. Сервисы возобновили работу после многочасовой паузы.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру наблюдались у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

Позже стало известно, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя. 

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