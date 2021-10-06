У заклади – з довідкою чи негативним тестом: Київ посилює карантин

Влада Києва посилила обмеження для "помаранчевої" і "червоної" зон карантину, але поки столиця у "жовтій" зоні.

Наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, доки Київ лишається в "жовтій" зоні.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації, інформує UAINFO.org.

"Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, або негативного результату тестування на COVID-19", - пояснили в департаменті.

Водночас, у КМДА пояснили, що наразі, поки у Києві встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

"Поки столиця залишається у "жовтій" зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID", – розказав перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Він пояснив, що оприлюднений раніше Протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог постанови Кабміну № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Що передувало

Раніше на офіційному сайті Київської влади було оприлюднено протокол №15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 1 жовтня.

Так, у документі зазначено, що Секретаріату Київради, структурним підрозділам КМДА, районним держадміністраціям, а також керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, розміщених на території Києва, доручено забезпечити прийом громадян з дотриманням вимог постанови Кабінету міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року.

Йдеться про "наявність у відвідувачів, крім осіб, які досягли 18 років, негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до відвідування закладу", або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи хоча б однієї дози вакцини, або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія".