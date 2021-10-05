Почему у переболевших COVID-19 часто отсутствует иммунитет

С момента начала пандемии, медики стали обращать внимание, что многие пациенты заболевают повторно COVID-19 в скором времени, после перенесения болезни.

Как выяснилось, причина в том, что не у всех людей вырабатываются антитела, информирует UAINFO.org.

Соответственно, у некоторых попросту нет защиты от повторного заражения. Причем, как показали исследования, проведенного центрами США по контролю над заболеваниями, антитела не вырабатываются примерно у 36% людей, переболевших COVID-19, то есть более чем у трети. Это говорит о том, что рассчитывать на естественный коллективный иммунитет, как изначально предполагали многие страны, не стоит. Но как в таком случае быть с вакцинацией, если даже после болезни не вырабатывается иммунитет? Исследования показали, что антитела появляются у всех пациентов, которые сделали прививку. Очевидно, что перенесение болезни не является поводом для отказа от вакцинации.

У кого отсутствует иммунитет от COVID-19

Ранее считалось, что антитела не вырабатываются у 17-20% переболевших коронавирусом, но, как показывает последнее исследование, таких людей на самом деле может быть гораздо больше. Еще в прошлом году медики заметили, что чаще всего антитела отсутствуют у пациентов с легким течением болезни. В частности, как отмечает врач-инфекционист Анна Баландина, зачастую бессимптомное или легкое течение болезни говорит о низкой дозе инфицирования. Иногда, когда нет симптомов, отсутствует и реакция иммунной системы.

Последнее исследование, проведенное учеными США, подтверждает это предположение. Чем легче было течение болезни у пациентов, тем меньше авторы работы обнаруживали в их крови антител. Причем также было зафиксировано, что в молодом возрасте образуется меньшее количество антител.

Кроме того, помимо гуморального иммунитета, то есть образования антител, иногда также формируется клеточный иммунитет. В отличие от первого, его выявить гораздо сложнее. В то же время такой ответ для организма является даже более важным. Ранее я писал, что именно такой иммунитет от рождения хорошо развит у большинства детей, поэтому они реже заражаются коронавирусом.

Также важное значение имеют макрофаги, то есть клетки, которые отвечают за активный захват и переваривание бактерий. Они первыми начинают борьбу с вирусом еще за долго до того, как возникают антитела. По сути, они выполняют роль охранников, обеспечивающих организму защиту от первичного внедрения патогена. макрофаги не разбираются какой патоген попал в организм, а сразу его уничтожают. Соответственно, чем активнее работает этот тип иммунитета, тем меньше образуется антител.

Как считают ученые, также организм некоторых людей не выделяет антитела по причине особых генетических мутаций. Правда, надо сказать, что антитела в небольшом количестве вырабатываются все же у большинства пациентов, однако их количество очень низкое.

Нужно ли вакцинироваться после COVID-19 — супериммунитет или смерть?

Мнение ученых относительно вакцинации сразу после перенесения болезни расходится. Как показало исследование, проведенное Университетом Рокфеллера в США, и опубликованное в The Telegraph, после перенесения инфекции и двух доз вакцин (речь шла о Pfizer или Moderna), у некоторых людей возникает множество «гибких» антител, способных реагировать на любые штаммы коронавирусов, возможно даже те, которые появятся в будущем. Ученые назвали этот иммунный эффект “супериммунитетом”.

Как говорит вирусолог Рокфеллеровского университета Пол Бьениас, такие антитела способны полностью нейтрализовать даже такие опасные варианты, как дельта и бета, а также ряд других вирусов, схожих с SARS-CoV-2.

Однако, некоторые медики скептически отнеслись к исследованию британских ученых, и предостерегли людей делать прививку сразу после болезни. К примеру, врач Александр Эдигер назвал сразу несколько причин, по которым не стоит вакцинироваться после перенесения COVID-19. В первую очередь, по его словам, сверхсильный иммунитет — это всегда путь к аутоиммунным заболеваниям, которые зачастую неизлечимы. Кроме того, сверхвысокий иммунитет параллельно является иммунодефицитом. Другими словами, человек становится уязвимы для многих других вирусов и опухолей.

Еще один отрицательный момент — после перенесения болезни организм ослаблен, возможно борется с постковидным синдромом, и ему, по мнению врача, ни к чему тратить силы на встречу с антигеном. Если же у пациента выработались антитела, то от встречи с антигенами результат будет нулевым.

Такого же мнения придерживается главврач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. По его словам, ослабленный после болезни иммунитет не нуждается в вакцинации. В лучшем случае возникнет нормальный ответ организма, но никакого “супериммунитета” не будет.

Таким образом, попытка получить сверхъестественный иммунитет может для человека плохо закончиться. Лучше вместо этого прислушаться рекомендаций Минздрава, и сделать вакцину спустя 6 месяцев после заболевания.