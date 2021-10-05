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Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя

  9   0 05.10.2021, 02:11 | Новости, Общество
Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя

Некоторые пользователи продолжают жаловаться на неполадки.

Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя. Они не работали более шести часов.

На официальной странице Facebook в Twitter опубликовано заявление компании, информирует UAINFO.org.

"Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам. Мы рады сообщить, что они снова возвращаются в Интернет. Спасибо, что вы с нами", - говорится в сообщении.

Ранее журналист New York Times Майк Айзек сообщал, что Facebook отправил небольшую команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы.

Также в Twitter сообщили, что устранили неполадки, которые повлияли на работу соцсети.

"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно. Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. В результате у некоторых из вас могли возникнуть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений. Это было исправлено", - говорится в сообщении Twitter Support.

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