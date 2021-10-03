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В Киеве состоялся Марш Памяти жертв Бабьего Яра

  6   0 03.10.2021, 17:36 | Новости, Общество
В Киеве состоялся Марш Памяти жертв Бабьего Яра

В Киев приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья.

В Киеве в воскресенье, 3 октября, прошел шестой Марш Памяти жертв Бабьего Яра. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

В Марше Памяти приняли участие до тысячи человек. В Киев приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья.

Колонна участников Марша прошла по тому же маршруту, по которому жертвы трагедии, большинство из которых были евреями, в 1941 году шли на расстрел в Бабий Яр.

Завершился Марш Памяти молитвой Каддиш, которую прочитал раввин Шломо Вильгельм.

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