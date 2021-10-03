Яя Туре готов возглавить Барселону

Ивуариец хочет помочь бывшему клубу.

Тренер "Ахмата" Яя Туре высказался о нынешней ситуации в "Барселоне".

"Время в Барселоне - одно из лучших воспоминаний о моей карьере игрока. Клуб решил довериться мне, когда я был еще молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас у "Барселоны" сложный период, но моя вера в клуб сильна. Я всегда, в любое время доступен для Барселоны, если потребуется. Моя сердце - навсегда с клубом и его фанатами", - написал Туре в своем твиттере.

Напомним, что ивуариец выступал за "сине-гранатовых" с 2007 по 2010 год.

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