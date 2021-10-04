Названы малоизвестные целебные свойства кофе

Польза есть, если не превышать норму кофе.

Исследователи проанализировали некоторые из лучших новых экспериментов, опубликованных в этом году о кофе и здоровье сердца, передает ТСН.

Рассмотрим результаты исследований пользы и вреда кофе для человека.

Кофе снижает риск инсульта на 21%

Новое исследование от Европейского общества кардиологов, показало, что употребление от полчашки до трех порций кофе в день связано с меньшим риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает исследователь к.т.н. кандидат в Центре сердца и сосудов из Университета Земмельвейса в Будапеште Джудит Саймон.

Люди, которые ежедневно выпивали такое количество кофе, имели на 12% меньший риск ранней смерти по любой причине, на 17% уменьшили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% - угрозу инсульта.

Кофе не вызывает сердцебиение

Для многих употребление слишком большого количества кофеина может вызвать чувство дискомфорта, тремора и тревоги.

Однако одно из распространенных заблуждений о кофе заключается в том, что напиток может вызвать сердцебиение, иначе известное как сердечная аритмия. Недавнее исследование, опубликованное в онлайн-издании JAMA Internal Medicine, доказывает, что на самом деле даже три чашки напитка в день снижают риск аритмии на 3%. Конечно это не значит, что вы должны заливаться кофе, но если ваша норма - те самые три чашки в день, не стоит беспокоиться о сердце.

Кофе защищает печень

Кроме потенциальной пользы для здоровья сердца, кофе может обеспечить защиту печени.

Исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health в июне, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени.

Злоупотребление кофе иметь обратный эффект

Стоит почувствовать разницу между тремя и шестью чашками кофе в день. Исследование, опубликованное в феврале этого года в журнале Clinical Nutrition, показало, что ежедневное употребление шести и более чашек кофе может увеличить количество липидов (жиров) в вашей крови. Это значительно повышает риск сердечных заболеваний.

Исследователи также считают, что кафестол, содержащийся в кофе, повышает уровень холестерина.

Однако количество кафестола можно снизить с помощью бумажного кофейного фильтра, поэтому пользуйтесь капельной кофеваркой с фильтрами.

Норма кофе в день

У каждого - своя норма, но лучше ограничить потребление тремя чашками кофе в день. Так говорят медики.