Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале от HBO

Создателями проекта выступают Сэм Левинсон («Эйфория») и The Weeknd.

22-летняя дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп присоединилась к актерскому составу сериала «Идол» от телеканала HBO. Одну из главных ролей в проекте исполнит певец The Weeknd, передают Вести.

Создателями проекта выступают Сэм Левинсон («Эйфория») и The Weeknd.

«Идол» расскажет историю поп-певицы, которая завязывает отношения с загадочным владельцем ночного клуба в Лос-Анджелесе и по совместительству лидером тайного культа. Предположительно, The Weeknd сыграет владельца клуба, а Лили-Роуз Депп - певицу. Однако эту информацию HBO пока не подтвердил.

Когда состоится премьера «Идола» - неизвестно.