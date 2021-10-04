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Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале от HBO

  7   0 04.10.2021, 06:33 | Новости, Культура
Лили-Роуз Депп сыграет с The Weeknd в сериале от HBO

Создателями проекта выступают Сэм Левинсон («Эйфория») и The Weeknd.

22-летняя дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп присоединилась к актерскому составу сериала «Идол» от телеканала HBO. Одну из главных ролей в проекте исполнит певец The Weeknd, передают Вести.

Создателями проекта выступают Сэм Левинсон («Эйфория») и The Weeknd.

«Идол» расскажет историю поп-певицы, которая завязывает отношения с загадочным владельцем ночного клуба в Лос-Анджелесе и по совместительству лидером тайного культа. Предположительно, The Weeknd сыграет владельца клуба, а Лили-Роуз Депп - певицу. Однако эту информацию HBO пока не подтвердил.

Когда состоится премьера «Идола» - неизвестно.

 

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