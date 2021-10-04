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Ученые предупредили об опасном последствии отказа от курения

  5   0 04.10.2021, 01:07 | Новости, Общество
Ученые предупредили об опасном последствии отказа от курения

Бросив курить, люди набрасываются на вредную еду.

Отказ от никотина вызывает желание злоупотреблять вкусностями. Ученые объяснили, почему зависимость от сигарет может вызвать зависимость от вредной пищи, передает 24 Канал.

Исследователи из Миннесотского Университета рассказали, почему курильщики, которые решили покончить с вредной привычкой, склонны есть больше фастфуда и сладостей.

Новое исследование продемонстрировало, что люди, решившие бросить курить, могут получить неприятный побочный эффект - желание потреблять вредную пищу.

Мы рассмотрели, увеличивает ли острая никотиновая абстиненция потребление нездоровой пищи с высоким содержанием соли, жира и сахара, и как влияют на снятие стресса рецепторы опиоидной системы,
- сообщил доктор философии Мустафа аль'Абси.

Специалист пояснил, что фастфуд определенным образом помогает пациентам отказаться от курения.

Жирная пища заменяет сигареты

Во время лабораторных экспериментов группа ученых исследовала курящих и некурящих в возрасте от 18 до 75 лет. Каждая группа участвовала в круглосуточном отказе от никотиновых продуктов, одновременно принимая либо плацебо, либо налтрексона.

Что такое налтрексон

Этот лекарственный препарат используется для смягчения или лечения зависимости от алкоголя, никотина или наркотиков. Средство блокирует рецепторы, на которые влияют сигареты, наркотические вещества или крепкие напитки. Налтрексон не вызывает лекарственной зависимости и привыкания, поэтому активно используется в центрах лечения наркотической зависимости. Самостоятельно принимать препарат запрещено.

После каждого сеанса исследователи предоставляли курильщикам и некурильщикам выбор закусок, отличающихся по уровню соли и жира.

Исследования обнаружили, что курильщики, отказавшиеся от никотина, стали потреблять больше калорий, чем коллеги, которые не курили.

Люди, которые принимали налтрексон во время экспериментов не принимали больше пищи, чем обычно.

Аль'Абсі сделал вывод, что организм, который находится в стрессовом состоянии, имеет склонность к продуктам с высоким содержанием сахара и жира.

Результаты исследования могут быть связаны с употреблением пищи, особенно той, что содержит много калорий. Чтобы справиться с негативным воздействием и стрессом, люди во время отказа от курения склонны к чрезмерному потреблению калорий,
- отметил врач.

Налтрексон может решить проблему

Во время исследования ученые обнаружили, что этот препарат нормализовал потребление калорий курильщиками до показателей некурящих.

Это - новая находка в контексте никотиновой зависимости. Это может иметь много возможностей для развития будущего лечения,
- сказал аль'Абси.

Почему эти исследования важны

Многие курильщики не готовы отказаться от вредной привычки из-за страха набрать вес. В то же время, тяга к вредной пище может привести к увеличению веса и в результате может побудить людей снова вернуться к курению сигарет. Новый эксперимент может стать ключом к решению проблемы курильщиков, которые не готовы набирать лишние килограммы, спасая свои легкие.

 

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