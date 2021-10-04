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Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился

  11   0 04.10.2021, 02:06 | Новости, Экономика
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился в воскресенье, 3 октября. 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Об этом сообщает данные оператора ГТС Венгрии.

Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.

В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше - 18,528 миллиона кубометров.

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше - в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствует.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

1 октября Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что российский "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, но все равно обязан платить.

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