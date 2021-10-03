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Ученые объяснили, почему вредно быть отличником

  3   0 03.10.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые объяснили, почему вредно быть отличником

Практически каждый хочет, чтобы его ребенок хорошо учился. Однако одержимость отличными оценками может привести к ухудшению психического состояния ребенка

Об этом сообщает  24 Канал.

Ученики, которые постоянно слышат от родителей и преподавателей, что оценки будут решать их будущее, не смогут себя чувствовать хорошо без хороших результатов.

Хорошие оценки - плохое самочувствие

Новое исследование показало, что обучение на «отлично» неизбежно приводит к тревоге и даже полной депрессии. Это происходит из-за того, что ученик старается как можно лучше себя показать, чтобы удовлетворить требования родителей и учителей, но не всегда может справиться с нагрузкой.

По словам ученых из Университета Оттавы, лишь некоторые ученики способны отбросить важность оценок и спокойно жить. Большинство детей не могут чувствовать себя спокойно, пока в дневнике не будут только отличные оценки - ученики переживают, что они не являются достаточно успешными для общества.

Подростки испытывают невероятное давление со стороны старших. Однако неясно, есть ли темная сторона у высоких академических достижений, и это был центр нашего исследования,
- рассказал доктор Трейси Вайянкур.

С возрастом станет хуже

Исследователи обнаружили закономерность между учебными достижениями и перфекционизмом ребенка в будущем. Ученые определили перфекционизм как «дезадаптивный стиль личности», который предусматривает высокие стандарты. Они накладываются самостоятельно, и это связано с развитием тревоги и депрессии.

Результаты показали, что почти все учащиеся, которые постоянно имеют самые высокие оценки, развивают в себе нездоровую степень перфекционизма. Поэтому чем старше ребенок, тем сильнее будет выражено желание быть лучшей в любых условиях - и это, безусловно, негативно влияет на психику.

Хотя на первый взгляд хорошие оценки кажутся неплохими, их связь с повышенным перфекционизмом вызывает беспокойство. Высокие требования часто приводят к выгоранию, снижению участия в школе и снижение оценок в долгосрочной перспективе, а также к увеличению тревожности и депрессии,
- добавляет Вайянкур.

Не заставляйте детей ненавидеть себя

Исследователи утверждают, что родителям стоит напоминать своим детям - никто не идеален. Ученые советуют создать для ученика комфортную среду, в которой ребенок может принять себя.

Доктор Вайянкур отмечает, что надо избегать давления на молодежь и обращать внимание даже на маленькие успехи ученика.

Недостижение совершенства не означает, что это неудача, - заключает профессор.

 

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