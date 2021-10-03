Рой Джонс: Я знал, что Усик одолеет Джошуа

Бывший чемпион объяснил причину успеха украинского бойца.

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс дал оценку победе Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.

По словам американца, украинский боец добился успеха в противостоянии с британцем за счет своего боксерского интеллекта.

"Я давно слежу за Усиком. Поэтому я знал, что он одолеет Джошуа. Усик достаточно умен, чтобы перехитрить любого.

Я видел, как он перехитрил всех и доминировал в тяжелом дивизионе. Я видел это собственными глазами, поэтому знал, что Джошуа не сможет победить его, если позволит ему зайти дальше пятого раунда.

Усик слишком умен, он достаточно много знает. У него очень большой IQ. После пятого раунда его уже не победить, потому что он отличный боксер. Мне нравится его ум", - цитирует Джонса Boxingnews24.

Фото INC-News