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Рой Джонс: Я знал, что Усик одолеет Джошуа

  33   0 03.10.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Рой Джонс: Я знал, что Усик одолеет Джошуа

Бывший чемпион объяснил причину успеха украинского бойца.

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс дал оценку победе Александра Усика в бою с Энтони Джошуа.

По словам американца, украинский боец добился успеха в противостоянии с британцем за счет своего боксерского интеллекта.

"Я давно слежу за Усиком. Поэтому я знал, что он одолеет Джошуа. Усик достаточно умен, чтобы перехитрить любого.

Я видел, как он перехитрил всех и доминировал в тяжелом дивизионе. Я видел это собственными глазами, поэтому знал, что Джошуа не сможет победить его, если позволит ему зайти дальше пятого раунда.

Усик слишком умен, он достаточно много знает. У него очень большой IQ. После пятого раунда его уже не победить, потому что он отличный боксер. Мне нравится его ум", - цитирует Джонса Boxingnews24.

Фото INC-News

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