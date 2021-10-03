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В Европе появился электрический Nissan Townstar

  8   0 03.10.2021, 05:12 | Новости, Авто
В Европе появился электрический Nissan Townstar

В Европе начались продажи нового компактного электрического вэна Nissan Townstar. На европейском рынке он заменит e-NV200.

На самом деле Nissan Townstar - это переделанный Renault Kangoo. Вернее, Kangoo E-Tech Electric. Компании Nissan и Renault давно сотрудничают друг с другом, поэтому в данном случае не нужно удивляться.

Townstar, как и Kangoo E-Tech Electric, построен на платформе CMF-C. Сбоку, сзади, также в салоне японский электрический минивэн практически точно копирует Kangoo.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 120 л.с. и 245 Нм крутящего момента, а также батареи на 44 кВтч. Привод - передний. Запас хода составляет 285 км. Есть возможность быстрой подзарядки батареи с 0 до 80% за 42 минуты.

Townstar получил около 20 современных систем и технологий, включая ADAS и интеллектуальный круиз-контроль.

Этот минивэн имеет достаточно просторный салон и грузовой отсек. Он также может буксировать груз весом до 1500 кг.

autonews.ua

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