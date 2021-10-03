Названы болезни, на которые могут указывать неприятных запах изо рта

Не стоит игнорировать этот симптом.

Неприятный запах изо рта, или галитоз, - это лишь симптом, указывающий на другие заболевания или патологические состояния. На своей странице в социальной сети гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о заболеваниях, на которые может указывать неприятный запах изо рта, сообщает Clutch.

Основными причинами появления неприятного запаха могут быть:

- нарушение баланса микрофлоры в полости рта при запущенном кариесе, пародонтозе, гингивите, значительном зубном налете и др.;

- патология слюнных желез;

- пристрастие к сигаретам и спиртным напиткам;

- болезни желудочно-кишечного тракта;

- патология ЛОР-органов;

- заболевания органов дыхания;

- патологии эндокринной системы и др.

Врач отметила, что есть специфические запахи, которые характерны для определенных заболеваний. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, обуславливающих неприятный запах изо рта, она выделила язвенную болезнь желудка и ДПК, гастрит, ГЭРБ, пилоростеноз, пилороспазм, злокачественные новообразования, наличие бактерии Хеликобактер пилори, заболевания печени и желчевыводящих путей, энтероколит, нарушение баланса микробиома кишечника (дисбактериоз).

«Гастриты, язвенная болезнь, наличие Хеликобактер пилори сопровождаются кислым и сероводородным запахом. Неприятный горьковатый запах вызывают проблемы с печенью, желчным пузырем и желчевыводящими путями. Ужасный гнилостный запах появляется при непроходимости кишечника, некоторых видах дисбактериоза, новообразованиях. Запах сырой печени часто мучительно преследует больных раком поджелудочной железы», - сообщила Ирина Мирошниченко.