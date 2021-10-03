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Началось серийное производство электрических седанов Lucid Air

  2   0 03.10.2021, 00:08 | Новости, Авто
Началось серийное производство электрических седанов Lucid Air

В США началось серийное производство электрических седанов Lucid Air. 

Компания Lucid впервые представила электрический седан Air в 2016 году. Ожидалось, что в серию он пойдет в 2018 году, однако, это произошло немного позже. Компании Lucid удалось привлечь инвестиции в размере 1 млрд долларов, благодаря чему она смогла построить в штате Аризона завод и начать выпускать Air.

Вначале покупателям предложат специальную версию этого седана - Lucid Air Dream Edition.

Air предлагают покупателям в двух версиях - Range и Performance. У него полный привод и электрическая силовая установка мощностью 1126 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды при максимальной скорости 270 км/ч. Запас хода очень большой - 837 км.


На Lucid Air в США уже сделано более 13 тысяч заказов. Как мы уже говорили, клиенты начнут получать этот седан в октябре.

Между тем, компания Lucid уже работает над новой моделью. Это будет электрический кроссовер Gravity. В продаже он появится в 2023 году.

autonews.ua

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