Чим корисні квашені огірки?

"Восени та взимку нам допомагає захиститись від застуди і підтримати імунітет квашення. Думаю, багато хто погодиться зі мною: наші бабусі та мами добре знали, що робити, щоб не захворіти на застуду та грип. Тому заготовляли квашені продукти, клавши в бочки не тільки огірки або капусту, а й всілякі інші овочі та фрукти", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Ми знаємо, що квашення - це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичної їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди та укріплює імунітет. Квашення - одні з кращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти вашому організму позбавитись від токсинів. Достатня кількість харчових волокон в овочах придають ситості.

Молочна кислота, що утворюється при квашенні знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі, підвищується засвоєння поживних речовин організмом.

Квашені продукти не потрібно плутати з маринованими, які готують з додаванням оцту і пастеризуються, тому менш корисні.

Але треба пам'ятати, що квашені продукти містять багато солі, тому вживати їх в великій кількості не рекомендую. Вони повинні бути частиною (приблизно третиною) від денної кількості овочів. Це орієнтовно половина склянки (60-120 гр) квашених овочів 1 раз на день. Їжте їх в першій половині дня та на обід", - завершує дієтолог.