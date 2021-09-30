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Бачо Корчилава: Украина начинает играть в политические игры по правилам Кремля

  2   0 30.09.2021, 09:00 | Новости, Политика
Бачо Корчилава: Украина начинает играть в политические игры по правилам Кремля

Венгрия подписала контракт с Россией о поставках газа в обход Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это соглашение "ударом по украинско-венгерским отношениям" и заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. 

Политический аналитик Бачо Корчилава в Facebook в связи с этим написал, что Украина опоздала с реакцией на газовую войну России, информирует UAINFO.org.

"Скажу что не понравится никому. Давайте объективно, все же знали, что если построят "Северный Поток-2", то Кремль специально будет газ по этой ветке предлагать дешевле чем через Украину. 

Теперь, когда та же Венгрия контрактует газ по более выгодной цене, в обход нас, мы начинаем разного рода политические телодвижения. То, что любой будет покупать более дешевый газ, это естественный процесс и тут нет ничего удивительного. То, что Москва это делает умышленно, это тоже факт.

Но мы начинаем втягиваться в политические игры, которые инспирировала Москва и играть в эти игры по правилам Кремля. Это в свою очередь даёт Кремлю гандикап в новой информвойне, они начнут утверждать, что газ это политика для Украины, а для России всего лишь коммерция. 

Мы должны не играть в политические игры, а находить вместе с европейцами механизмы, что бы газ через нашу трубу стоил хотя бы не дороже, чем через СП2. А то и дешевле. А для этого топ менеджмент Нафтогаза должен работать, а не выпускать заявления", - написал Бачо Корчилава.

UAINFO

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