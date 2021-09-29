Дженнифер Лопес в сексуальном наряде агитировала за вакцинацию

В Нью-Йорке состоялся концерт Global Citizen Live, который в этом году был посвящен вакцинации от COVID-19. Мероприятие посетило много зрителей, а одной из тех, кто на нем выступил, была певица Дженнифер Лопес, пишет ТСН.

Она исполнила несколько своих хитов и много танцевала. Лопес и ее балет были с ног до головы одеты в наряды от Dolce & Gabbana из новой коллекции, которую бренд совсем недавно представил в Венеции.

Лук для выступления Дженнифер состоял из черного комбинезона, верх которого украшала золотая вышивка, характерная для итальянской марки. Также на звезде было пальто с пейзажами Венеции, которое она сняла перед танцем.