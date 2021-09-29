Как правильно заваривать кофе в турке?

Большинство людей ежедневно готовят кофе следующим образом: 1-2 ложки растворимого или молотого кофе заливают кипятком, добавляют немного сливок или молока, сахар - на этом все. Но для того, чтобы кофе получился действительно вкусным и ароматным, нужно учесть довольно много моментов, ведь кофеварения - это настоящее искусство. Важно все: посуда, техника, сорт и время приготовления.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, которые помогут приготовить вкусный кофе с пенкой в турке дома.

В какой турке лучше всего готовить кофе

Идеально подходит турка с толстыми стенками из меди. Внутри должно быть оловянное покрытие или серебряное.

Какой кофе заваривать

Сортов кофе есть множество- все зависит от вкусовых предпочтений, но в турке нужно заваривать кофе именно мелкого помола светлой прожарки.

Кофе в турке

Ингредиенты:

- кофе - 2 ч.л

- сахар - по вкусу (именно благодаря сахара в кофе образуется пенка)

- вода - на 2 чашки

- кардамон, корица - по вкусу

Важно: если добавить больше кофе - напиток станет горьким.

Способ приготовления:

1. В сухую турку засыпать кофе и сахар.

2. Налить холодную, но отфильтрованную или бутилированную воду, которая не кипятилась.

3. Поставить турку на маленький огонь, перемешивать ложкой. Сверху должна образовываться пенка.

4. Снять турку с огня в момент, когда пенка с краев турки поднялась, а в центре образовался круг.

5. Избегать закипания кофе.

6. Для того, чтобы вкус кофе полностью раскрылся, в конце приготовления можно добавить немного обычной соли.

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