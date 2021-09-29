Фальшивые гривны заполнили банкоматы: как отличить подделку

В украинских банкоматах стало больше фальшивых гривень, которые сделаны настолько качественно, что их сложно отличить от настоящих.

Как все-таки распознать подделанную купюру, рассказали на телеканале "Украина 24", пишет УНИАН.

Фальшивомонетчики стали предлагать в соцсетях купить ненастоящие купюры, которые не может распознать даже терминал. За 3000 фальшивых гривень они просят 750 гривень настоящих.

По словам эксперта по безопасности Руслана Долгова такие купюры сбывают в небольших магазинах и для погашения долгов.

"Эти банкноты специально заточены под определенные терминалы. То есть человек покупает, например, за 5000 гривен 20000 фальшивых, и погашает свой кредит через терминал", - пояснил эксперт.

В связи с этим от жителей Киева все чаще поступают жалобы о выдаче банкоматами фальшивых денег. Так, одна из жертв "денежной аферы" рассказала, что сняла в банкомате купюру номиналом в 200 гривень, а о том, что она фальшивая, ей сообщил продавец - купюра не прошла проверку ультрафиолетом. А за использование фальшивых денег человеку грозит до 7 лет тюрьмы.

УНИАН