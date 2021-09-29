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Бортник: Южный поток, против которого Украина, к слову, не ведет никакой борьбы, является более опасным, и может лишить нашу страну 60% ее транзита

  8   0 29.09.2021, 14:59 | Новости, Экономика
Бортник: Южный поток, против которого Украина, к слову, не ведет никакой борьбы, является более опасным, и может лишить нашу страну 60% ее транзита

"Венгрия подписала с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, до 2036 года в обход территории Украины. В Украине сделка вызвала волну возмущений. Украинская сторона намерена обратиться в Европейскую комиссию для проверки сделки на соответствие европейскому законодательству в сфере энергетики. Со своей стороны Венгрия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.

"В сущности, идет подготовка к тому, чтобы лишить Украину части транзита после 2024 г. (окончания транзитного контракта).

В среднем в Венгрию через Украину транспортируется около 4 млрд куб. газа в год. Например, по итогам 2020г. было транспортировано - 4,2 млрд куб. м. газа.

Венгерский транзит составляет около 10% общего транзита газа Украины в год, предусмотренного на 2021-2024 годы объема прокачки, - в 40 млрд куб.

Ожидаемые потери от венгерского транзита для Украины после 2024 года могут составить - около 200 млн долл. в год.

Сейчас поставки газа в Венгрию осуществляются по двум направлениям - через Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко- австрийской.

Нынешний прямой маршрут РФ-Украина-Венгрия, является более коротким и выгодным для Венгрии.

По сути, Венгрия идет на дополнительные убытки. Поскольку меняется направление прокачки газа Венгрии придется перестроить всю проводную систему - это огромные деньги.

До этого Венгрия также являлась транзитером, через её территорию качали газ в Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину - эти деньги сейчас выпадают из бюджета. И Венгрия будет платить за транзит другим странам.

Кроме этого у Венгрии не особо хорошо складываются отношения с Турцией.

Поэтому сам контракт с "Газпромом" стоит рассматривать в качестве закономерного следствия многолетнего конфликта Украины с Венгрией и лоббизма со стороны РФ. Результат языкового и паспортного конфликта. Венгрия очень резко реагировала на закрытие венгероязычных школ в Украине, блокировала её сотрудничество с НАТО и Европейским Союзом, сложный диалог относительно венгерского сепаратизма и раздачи венгерских паспортов на Закарпатье.

Кроме того, Венгрия (как и Германия с СП-2) не видит гарантий безопасного получения энергоносителей через территорию Украины на фоне войны на Донбассе и сохраняющейся политической нестабильности.

Южный поток, против которого Украина, к слову, не ведет никакой борьбы, является более опасным, может лишить нашу страну 60% её транзита. Через Южный поток газ могут получать все Балканы и страны Южной Европы - ключевые направления нашего транзита.

Какие-либо весомые инструменты влияния на Венгрию у Украины также отсутствуют. Украина существенно не может как-либо повлиять на решение Венгрии. В какой-то мере может быть оказано давлении на венгерские гражданские организации, бизнес, медиа или политических представителей в Украине. Но такие действия лишь предоставят Венгрии очередной повод блокировать Украину в продвижении в ЕС и НАТО. К диалогу с Венгрией можно вернуться через снижение цены на транзит, через модель урегулирования паспортных и языковых вопросов. Или через возвращения к диалогу с ФРГ и РФ", - завершает Бортник.

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