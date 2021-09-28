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Монети по 50 копійок скуповують за 10 тисяч гривень: як знайти удачу у своїй кишені (фото)

  9   0 28.09.2021, 19:28 | Новости, Общество
Монети по 50 копійок скуповують за 10 тисяч гривень: як знайти удачу у своїй кишені (фото)

Ці монети були випущені в 1992 році, вони є повсякденними / фото - УНІАН, Володимир Гонтар

В Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших. Так, зараз нумізмати скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

Багатьом цікаво, як же знайти удачу у своїй кишені та розпізнати серед безлічі монет унікальну. Одному з українців пощастило, він зумів відшукати дійсно дорогі монети та вже продає їх на аукціоні, інформує УНІАН.

Один з користувачів розмістив на популярному онлайн-аукціоні Violity лот, який складається з декількох монет по 50 копійок. Ці монети були випущені в 1992 році, вони є повсякденними і можуть попастися абсолютно будь-якому українцеві. 

За лотом активно стежать нумізмати, вони підвищують ставки та зараз одна з монет коштує вже понад 10 тисяч гривень. Але в чому ж особливість цих монет?

Вся справа в карбуванні. Під час виробництва монет застосовувалися різні види штампів. Через це одні монети отримали товстий тризуб, а на інших лінії тризуба дуже тонкі. Крім цього, слід звертати увагу на всі малюнки. Нумізмати цінують монети, які мають відмінні риси: різні зерна колосків, незвичайна кількість ягід або ж дивна форма листя.

Монети по 50 копійок, за які нумізмати готові платити багато тисяч гривень / фото - violity.com

Наприклад, монети по 50 копійок, які зараз продаються на аукціоні за 10 тисяч гривень, називають "англійками". Їх карбували за допомогою англійських штемпелів, які були зроблені з помилкою в ескізах. Через це на монетах вийшов дефект - опуклий щит і нібито вдавлений всередину герб. 

У нумізматів є детальна класифікація всіх монет, в залежності від того, який саме на них дефект. "Англійки" номіналом 50 копійок, які були випущені в 1992 році та мають опуклий щит, називають ще "4ААм".

Знайти таку монету у своєму гаманці непросто, але цілком реально. Важливо завжди звертати увагу на те, чи мають гроші дефекти. Наприклад, в обороті часто зустрічаються монети з двома аверсами або двома реверсами, або ж зі зміщеним кутом нанесення тиснення. 

Раніше УНІАН вже повідомляв про незвичайні знахідки українців. Так, у Бердянську жінка знайшла біля сміттєвого бака пакет із сотнею тисяч гривень, а інші заповзятливі громадяни продавали справжні купюри по 100 доларів майже за 40 тисяч гривень.

УНІАН

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