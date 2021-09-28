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Пионтковский: Путин превратил Беларусь в плацдарм и может напасть на Украину с севера

  12   0 28.09.2021, 14:03 | Новости, Политика
Пионтковский: Путин превратил Беларусь в плацдарм и может напасть на Украину с севера

Президент России Владимир Путин превратил Беларусь в плацдарм для наступления на Украину.

Такое мнение высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире "24 канала", пишет УНИАН.

По его словам, Александр Лукашенко на последней встрече с российским президентом поднял вопрос о слиянии двух стран. Он якобы уверял Путина, что Беларусь еще не созрела для полного слияния, и двум странам нужна связь в экономических вопросах.

В итоге Путин позволил Лукашенко руководить независимым государством, однако с определенными условиями, которые, в частности, касаются и Украины.

"Если Лукашенко так хочется быть руководителем независимого государства, то Путин ему это сохраняет. Взамен он превращает всю Беларусь в полную базу российских войск, в частности для возможной агрессии против Украины", - отметил Пионтковский.

Поэтому если Путин захочет напасть на Украину с севера, то Беларусь разрешит ему это сделать, уверен политолог.

"Москва это сделает. Это очень серьезное изменение в отношениях России и Беларуси, что является угрозой для украинцев. Украина должна это иметь в виду", - отметил Пионтковский.

Публицист отметил, что агрессия "не начнется завтра". Скорее всего Москва будет выжидать, но максимально угрожать.

"Беларусь теперь в полном распоряжении Кремля", - подчеркнул политический эксперт.

Пионтковский заверил, что Россия все время создает поводы, в частности о диверсантах, обстреливающих белорусскую границу. Все потому что вторжение является возможным оперативным вариантом.

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