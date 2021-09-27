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Чому Усика ми не побачили на "Суспільному"?

  2   0 27.09.2021, 15:00 | Новости, Общество
Чому Усика ми не побачили на "Суспільному"?

"Український боксер Олександр Усик здобув без перебільшення історичну перемогу над британцем Ентоні Джошуа. Однак цей легендарний бій, який проходив в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем", багато українців так і не змогли подивитися. Не було трансляції ані на "Інтері", ані на "Україні", ані не на "плюсах", ані на Суспільному", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Сергій Руденко, інформує UAINFO.org.

"Як виявилося, подивитися бій можна було тільки на платній платформі MEGOGO, однак перед початком поєдинку сервіс "ліг", то чи через наплив глядачів, чи то з якихось інших причин. Я і дотепер читаю обурення моїх френдів, які вчора так і не змогли подивитись цей бій, заплативши гроші MEGOGO.

У зв'язку з цим виникає цілком логічне запитання: чому жоден топовий український канал не купив права на трансляції? З якої причини ексклюзивні права на показ виявилися лише у однієї платної платформи?

Де були Держкомтелерадіо, Мінспорту та Мінкультури? Якщо для приватних телеканалів виявилося комерційно не вигідно купувати права на трансляцію, поєдинок моглі б показати на "Суспільному". Невже настільки значуща подія, як бій легендарного Усика одразу за чотири титули в суперважкій вазі (WBA, IBF, WBO, IBO) для держави нічого не значить?

Все, звичайно, можна списати на традиційні байдужість і непрофесіоналізм чиновників, а також на лобізм інтересів MEGOGO - за показ бою платформа брала з користувачів досить великі гроші.

Але є й інша - політична - площина ситуації, що склалася. Справа в тому, що з 2013 року Усик працює з промоушен-компанією К2 Promotions братів Кличків. А прізвище Кличка, як відомо, останнім часом стала "червоною ганчіркою" для Офісу президента.

Є всі підстави вважати, що бойкот українськими каналами бою Усик-Джошуа - це не дурне і ганебне непорозуміння, а спланована акція, мета якої - "передати привіт" меру столиці.

Рішення не показувати бій могло прийматися на рівні Держкомтелерадіо, яке повністю контролює глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Так це чи ні, достеменно не відомо. Утім, якби-то не було, факт залишається фактом: українцям не показали історичний бій Усик-Джошуа, при цьому кожен день з екранів телевізорів нашим співгромадянам згодовують величезну кількість проектів від студії "95-й квартал". Невже збіг?", - завершує журналіст.

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