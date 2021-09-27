Степова: Слияние "ЛНР" и "ДНР": почему российские кураторы против

Очень сложно писать про ОРДЛО, так как любое слово про них обозначает фикцию, нечто, которое пытается выдавать себя за цивилизацию, но, нет. Это, как болезненное образование в теле, оно есть, оно питается телом, оно убивает тело, но не является естественной ее частью. Так и ОРДЛО для нас. Оно нас отравляет, забирает у нас силы и соки, тормозит наш путь в развитие и цивилизацию, но не является нашей естественной частью. Поэтому «республики», «границы», «раскрывают». Поэтому все, что связано c ОРДЛО - это кавычки и брезгливость, и тошнотворное желание, как можно быстрее избавиться от этого зловония.

И все же, писать мне о нем приходится. Поэтому надеваем защитный костюм, облекаем себя в равнодушие и просто препарируем, пишет Олена Степова для «ИС»

В ОРДЛО заговорили о «падении Берлинской стены»... Так жители ОРДЛО называют ряд решений «властей республик» про «открытие» «границ» между так называемыми «днр» и «лнр».

Ой-вэй, вай-хэй, куда, куда вы со свиным рылом к калашный ряд, товарищи «наварасы»? Вы, извините, путаете не только грешное с праведным, но и хотите убедить себя в том, что вот она, свобода, равенство и братство. Но, нет!

Это всего лишь перестройка стен в тюрьме, не более. ОРДЛО-гетто, и от наличия или смены названия блокпостов между зонами этой тюрьмы, ничего особо не меняется.

Падение Берлинской стены - это был прорыв народа к свободе. Освобождение. Единение. И шаг в будущее.

Тот, кто сравнивает «создание единого экономического пространства между республиками» с падением Берлинской стены - малограмотный идиот.

13 августа 1961 года на границе с ФРГ были возведены временные заграждения, а транспортное сообщение между двумя частями Берлина прервалось. Историки до сих пор спорят, кто и что стояло за решением о разделении Германии, бесспорным остается только одно, разделение Германии - это следствие борьбы двух политических сил: капиталистической западной и восточной, коммунизма. Временные укрепления были заменены на капитальные. Пограничники ГДР получили разрешение использовать огонь на поражение. Граждане ФРГ могли попасть на территорию Восточного Берлина через пункты пропуска, а жителям Восточного Берлина перемещение через границу запрещалось.

Были разорваны не только семьи, прерваны родственные связи, но и тысячи людей без их согласия, оказались в коммунистическом гетто.

Вот создание ОРДЛО, которое создали местные донбасские выкидыши коммунизма совместно с российскими оккупантами, еще можно сравнить с созданием ГДР. Ведь, по сути, коммунистическо-олигархическая РФ начала войну против стремящейся в развитую часть мирового общества Украины. Коммунистическая часть населения Донбасса увидела в этом «знамение» и в критической своей массе встретила на-ура попытку воссоздания на маленьком участке Украины гетто СССР. В целом, все получилось.

Одна оккупированная часть Украины, которую мы называем ОРДЛО, живет по законам «расстрел на месте», то есть, здесь - все атрибуты тоталитаризма и диктатуры, деградации и остановки развития. Вторая, слава Богу, большая часть Украины, наслаждается свободой, миром, жизнью, вкусными продуктами, передвижением по Европе и правом выбора отдыха, работы и зарплаты.

И вот, когда между мирной частью Украины и ОРДЛО будет воздвигнута настоящая стена из камней и минных полей, а потом она падет, вот тогда можно будет проводить ассоциативные параллели с Берлинской.

И, знаете, я думаю, что это было бы лучшее, что могло бы отрезвить проэсссеровски настроенных граждан, антиукраинцев, украинофобов, живущих и в мирных частях Украины, и в ОРДЛО.

Оно, знаете ли, все познается в сравнении. И, не покушав навоз из-под лошади товарища Путина, люди будут воротить лицо от 200 видов мороженного и 500 видов колбасы.

И стоит, очень даже стоит, напомнить жителям ОРДЛО о том, как жили ФРГ и ГДР по обе стороны Берлинской стены.

Чтобы каждый из них задался вопросом, почему из «процветающей республики» толпы едут на заработки в Украину и Европу, едут в Украину за пенсией и соцвыплатами, за продуктами и лекарствами. И что будет, если вот да- стена?! Каменная, политическая и расстрел на месте за попытку покинуть «республику».

Чтобы вспомнили, как оно «хорошо жить в СССР», где людей не выпускали заграницу, чтобы у них не было возможности сравнить уровень жизни. Чтобы жители ОРДЛО вспомнили, как в СССР расстреливали и сажали на 10 лет валютчиков и фарцовщиков (а доллары - это же валюта врага ОРДЛО и РФ, а продажа украинских лекарств и продуктов в ОРДЛО - это же фарцовка).

Чтобы жители ОРДЛО, которые морща носик, хают мирные части Украины (ой, а у нас в республике все бесплатно) сидели в своей «республике» без права на выезд и читали историю той самой Берлинской стены, построенной коммунистами, задавая себе вопрос, «если в ГДР и СССР все было так идеально и хорошо, почему даже осознавая угрозу жизни и строгую охрану, люди неоднократно пытались бежать из Восточного Берлина»?

За время существования Берлинской стены было зафиксировано более 5075 попыток пересечь границу, более 100 человек погибли при попытке бегства из коммунистического рая в капиталистический ад.

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на ГДР и ФРГ. Тысячи людей плакали и обнимали друг друга. Свобода была такая сладко-соленая на вкус!

То, что колония «лнр» откроет для грузов и людей периметр с колонией «днр» не даст людям ОРДЛО ничего. Ничего! Ни свободы, ни цивилизации, ни надежды на будущее.

Вот мне неделю рассказывают из ОРДЛО удивительные истории пересечения «границы» между мирными частями Украины и «рыгспубликой».

Обыскивают до трусов. Шарят в лифчике. На КПВВ «Станица» дежурят казачки-женщины для обыска женщин. И если дежурят россияне, то еще можно что-то провезти из Украины, а если местные казаки, то унизят, заберут все, даже конфеты, побьют.

Буквально пару дней назад, женщина, пересекающая КПВВ «Станица», с ужасом рассказывала, как у мужчины забрали лекарства для химии. Очень дорогие. Весь курс. Он плакал, унижался, становился на колени, а потом начал кричать, ругаться на казаков. Его скрутили и увели. Она стояла в очереди больше 2-х часов, но так и не увидела, чтобы он вышел из помещения казаков живым.

Со стороны ОРЛО по обочинам дорог находят много трупов. Избитых, изувеченных. Их пропаганда тут же пишет «жертвы ВСУ». С размозженными головами, с разрезанными животами, с переломанными руками, с огнестрельными ранениями, с перерезанной шеей. Все эти трупы не прикопаны, так, слегка привернуты землей, лежат в наспех сделанных могильниках, где их собирается до 50 штук. Потом к такому могильнику привозят журналистов и эксгуматоров и «мирные жители, жертвы ВСУ». Напомню, что эти могильники существуют исключительно на стороне ОРДЛО, то есть там, куда не ступала 8 лет нога «карателя».

Так что не нужно про Берлинскую стену. Давайте лучше про гетто, про тюрьму, в которую превратили Донбасс в его оккупированной РФ частью. О том, что нет страшнее надсмотрщика, чем советский человек. Нет страшнее врага, чем местный житель, который получил индульгенцию от РФ на убийство.

Военные РФ, занимаются оккупацией и поддержанием линии фронта. Охрану внутреннего порядка и надсмотр за жителями, в том числе и на «границах» «республик» осуществляют местные жители, служащие «налоговых», «милиций», «таможни» и «казаки» «республик», то есть вооруженные коллаборанты, которые с особой жестокостью истязают тех, у кого прописка Луганская и Донецкая области, кто русскоязычный, кто в 2014-м в едином порыве орал «Путин введи, Донбасс-Россия». Свои убивают своих. Как в СССР!

Да, назвали «единение республик» это громко. Читаем: «В связи с созданием единой экономической зоны и единого таможенного пространства Донецкой и Луганской Народных Республик с 1 октября будут отменены таможенные пункты - заявил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский. В рамках функционирования единого таможенного пространства на единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами, - отметил Юрий Афанасьевский. Председатель уточнил, что будет действовать единый режим торговли товарами в отношении с третьими странами, осуществляться единое таможенное регулирование, свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не будут являться импортными товарами на территориях республик.

Также Юрий Афанасьевский подчеркнул, что документы, выданные и удостоверенные государственными органами ЛНР и ДНР, в равной степени будут признаваться и применяться в республиках.

В целях таможенного регулирования регистрация места жительства физических лиц-граждан и место регистрации физических лиц-предпринимателей, юридических лиц в ЛНР и ДНР как иностранных лиц не имеет определяющего значения, в связи с чем понятия «резидент» и «нерезидент» не могут использоваться для регулирования отношений в сфере осуществления таможенного дела на единой таможенной территории, - сообщил он».

Прочитали? Перестаем смеяться над убогими и продолжаем изучать это явление.

Чтобы вы понимали в ОРДЛО ничего не делают без разрешения РФ, страны оккупанта.

Для чего понадобилось «создание единой экономической зоны» между «республиками», которые 8 лет играют роль «братских народов Донбасса»?

РФ продолжает использовать пророссийски настроенных жителей ОРДЛО, не забываем, что их здесь 90%, то есть критическое большинство, для манипуляции и политической игры. В данном случае, ОРДЛО стало базой фальсификаций на выборах и обкатки нового, современного метода фальсификаций «удаленное голосование».

Слияние «республик» в «единую страну» не выгодно российским кураторам, по ряду причин.

Идет финансирование каждой единицы в отдельности, то есть за «республики» отвечают разные российские ведомства. Но, вот на фоне внутрироссийских политических пертурбаций и усиления позиций Шойгу, метящего на пост главного шамана, ой, президента РФ, естественно будет усиление влияния Шойгу и его ведомства и на «республики». Никто и никогда, даже в случае «это путин умер, несите следующего» не включит ОРДЛО в состав РФ. В ОРДЛО это знают на уровне «власти», но кормят народ «вот-вот в Россию». Да это и не является основной целью уже где-то с 2016-го. Основная цель РФ, это включение ОРДЛО в качестве автономии с особым статусом в состав Украины с внесением изменений в Конституцию Украины, но... в рамках предоставления особого статуса не ОРДЛО, как оно есть, а в рамках полных административных границ Луганской и Донецкой областей. То есть, особый статус (автономию со своим правительством и законами) хотят получить от Украины для всей территории Луганской и Донецкой области с правом принимать в свою «автономию» любую область Украины после проведенного местного референдума, чтобы в ближайшие годы, расширить «автономию» до уровня обозначенных на 2014-год границ проекта «новороссии».

Но, о глобальном в ОРДЛО никто не думает. Жители ОРДЛО радуются- «ура, можно будет в международный курорт Седово ездить без очереди и визы, ездить на работу в Донецк, там платят больше, чем в Луганске, возить из «днр» товары в «лнр», в «днр» дешевле»... В общем, «народ Донбасса» безумно рад своей колонии, тюрьме и гетто. Они ее любят. Радуются, что можно будет из камеры в камеру, из зоны в зону проходить без анально-вагинального досмотра. Им больше ничего не нужно для счастья. Хотя, нет. Вот, если бы у нас было все еще хуже, чем у них, это бы их порадовало. Но, нет!

Олена Степова для «ИС»