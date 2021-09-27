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Виктор Небоженко: Кто возглавит шорт-лист украинского олигархата – Ахметов или Коломойский?

  6   0 27.09.2021, 16:01 | Новости, Политика
Виктор Небоженко: Кто возглавит шорт-лист украинского олигархата – Ахметов или Коломойский?

"Теперь будущее президента Зеленского крепко связано с будущим антиолигархического закона. Самое интересное и важное начнется сразу после подписания президентом Зеленским закона, регулирующего «жизнь и смерть» олигархата Украины, как полноправного и суверенного концентрата, симбиоза огромной власти и собственности", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org.

"Тут для президента Зеленского автоматически возникает несколько взаимосвязанных проблем:

1.Что делать с публичной критикой и выводами Венецианской комиссии после подписания антиолигархического закона? Затягивать подписание этого закона нельзя, а отправлять его назад, под международным давлением, на доработку в Верховную Раду тоже опасно.

2. Как только начнется процесс сбора материалов (улик и доказательств) для формирования Регистра олигархов сразу же зашатается хрупкая президентская вертикаль власти и будет нарушен баланс сил в окружении президента. Если список олигархов, в конечном счете, сформируется в недрах СНБО, то Данилов, и стоящий за ним, обиженные олигархами, крупный бизнес, станут сильнее, чем могущественный и неуязвимый Глава Офиса, фаворит президента Ермак. Но зачем эти интриги и проблемы Ермаку? Скорее всего, Ермак не только отберет у размечтавшегося К.Тимошенко финансовые потоки от дорожного строительства, но и лично будет редактировать список счастливых олигархов, чтобы показать им, кто хозяин в этой стране и с кем надо вести переговоры по их выживанию.

 

После покушения на Первого помощника президента Зеленского Шефира, который до сих пор отчаянно коммуницировал с олигархами, это будет правильно и логично. Но тогда, пирамида, вертикаль президентской власти, выстроенная с таким трудом, начнет заваливаться под тяжестью монополии Ермака.

3. Самое драматичное будет в том, кто возглавит этот «шорт-лист» украинского олигархата- Ахметов или Коломойский. Дело в том, что первый фигурант этого Регистра олигархов отнюдь не является лидером этой группы, власть которого признают все. Далее, если шорт-лист возглавит любой другой олигарх, то все поймут ,что это обычная «игра престолов» в украинском варианте, которая, вместе с президентом Зеленским, легко превращается политический фарс. Для судьбы антиолигархического закона не менее важна фигура, замыкающая этот шорт-лист: Медведчук - Порошенко или кто-то другой.

Драма президента Зеленского будет заключаться, как в его личных отношениях между тем олигархом, который окажется первым в Регистре, и последним олигархом этого списка.... Так и в напряжении, которое возникнет между «первым» и «последним» олигархом Украины.

Никто не хочет быть последним в любой очереди, но и быть первым, в данном случае, тоже опасно", - завершает политолог.

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