Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:05

Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

12:30

Сазонов: Меркель уходит. Я могу только попросить передать привет чертям в аду

12:02

Как живется в самом узком городе мира, спрятавшемся в глубине Тибета (фото)

11:10

Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя після Другої світової – The Guardian

10:05

Український посол спрогнозував долю нормандського формату після виборів у Німеччині

09:31

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

09:00

Климас: Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать Джошуа в ринг с Усиком

08:06

Блок Меркель з мінімальним відривом програв вибори в Бундестаг

07:10

В массовом ДТП в Херсонской области погибли два человека

06:11

Названы продукты, которые приводят к закислению организма

05:12

Hyundai отзывает в США более 95 тысяч автомобилей

04:13

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного и не пустили в ресторан

03:05

Талибы призвали возобновить международное авиасообщение с Афганистаном

02:32

MELOVIN шокировал откровенным признанием: "Первый секс у меня был..."

02:06

Музетти: Я думал, что Джокович бессмертен

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

  8   0 27.09.2021, 13:05 | Новости, Общество
Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

Важко уявити українця, який не любить хліб. Тим більше зараз, коли існує так багато видів цього смачного, але не завжди корисного й досить спірного продукту.

Дієтологиня Світлана Фус докладно розповіла у своєму пості в Facebook все про хліб, його види, про користь й шкоду, а також про те, як правильно вибрати найкорисніший, інформує UAINFO.org

"Середньостатитичний українець в середньому з'їдає 97 кг хліба, булочок, макаронних виробів на рік. В середньому 8 кг на місяць. Це трохи менше, ніж десять років тому, тоді було понад 110 кг, проте це досить багато. На сніданок чимало людей зазвичай віддають перевагу традиційному бутерброду. Потім їдять хліб на перекус на роботі, знову у вигляді бутерброда або купують булочку. На обід він йде до першої страви, та можуть бути макарони на гарнір. А ввечері, якщо їжу не встигли приготувати та немає сил або ідей, що поїсти на вечерю, знову хліб приходить на допомогу. Так за день набігає 250 - 350 г, а то й більше хлібобулочних виробів і макарон. Однозначно, варто подумати про альтернативу у вигляді каш, бобових, щоб не перестаратися з кількістю споживаного хліба.

На ринку є багато видів хліба: пшеничний, житній, багатозерновий, цільнозерновий хліб. Я рекомендую останній вид. Він випікається з обойного борошна цільнозернових злакових, тому містить більше вітамінів, мінералів і харчових волокон. Такий хліб темного кольору. Його вживання, як і страв з інших цільних зерен знижує ризик серцевих захворювань, діабету, ожиріння і раку. При покупці хліба зверніть увагу, що не кожен темний хліб є цільнозерновим. Колір не завжди визначає його склад. Давайте також пам'ятати, що багатозерновий хліб - це не те ж саме, що і цільнозерновий. 

Білий хліб випікається з високосортної білої пшеничного борошна, позбавленої цінних поживних речовин. Він містить мало клітковини, тому не дає тривалого відчуття ситості. На жаль, користь сучасного білого хліба полягає лише в одному - це джерело швидких і дешевих калорій.

Я раджу, щоб у ваш раціон входило близько 100 г хліба, краще цільнозернового або макаронних виробів з твердих сортів пшениці протягом дня. Так вам легше буде не переїдати та набирати зайву вагу. А в невеликій кількості він принесе тільки користь організму.

UAINFO

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (657)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]