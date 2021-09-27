Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

Важко уявити українця, який не любить хліб. Тим більше зараз, коли існує так багато видів цього смачного, але не завжди корисного й досить спірного продукту.

Дієтологиня Світлана Фус докладно розповіла у своєму пості в Facebook все про хліб, його види, про користь й шкоду, а також про те, як правильно вибрати найкорисніший, інформує UAINFO.org.

"Середньостатитичний українець в середньому з'їдає 97 кг хліба, булочок, макаронних виробів на рік. В середньому 8 кг на місяць. Це трохи менше, ніж десять років тому, тоді було понад 110 кг, проте це досить багато. На сніданок чимало людей зазвичай віддають перевагу традиційному бутерброду. Потім їдять хліб на перекус на роботі, знову у вигляді бутерброда або купують булочку. На обід він йде до першої страви, та можуть бути макарони на гарнір. А ввечері, якщо їжу не встигли приготувати та немає сил або ідей, що поїсти на вечерю, знову хліб приходить на допомогу. Так за день набігає 250 - 350 г, а то й більше хлібобулочних виробів і макарон. Однозначно, варто подумати про альтернативу у вигляді каш, бобових, щоб не перестаратися з кількістю споживаного хліба.

На ринку є багато видів хліба: пшеничний, житній, багатозерновий, цільнозерновий хліб. Я рекомендую останній вид. Він випікається з обойного борошна цільнозернових злакових, тому містить більше вітамінів, мінералів і харчових волокон. Такий хліб темного кольору. Його вживання, як і страв з інших цільних зерен знижує ризик серцевих захворювань, діабету, ожиріння і раку. При покупці хліба зверніть увагу, що не кожен темний хліб є цільнозерновим. Колір не завжди визначає його склад. Давайте також пам'ятати, що багатозерновий хліб - це не те ж саме, що і цільнозерновий.

Білий хліб випікається з високосортної білої пшеничного борошна, позбавленої цінних поживних речовин. Він містить мало клітковини, тому не дає тривалого відчуття ситості. На жаль, користь сучасного білого хліба полягає лише в одному - це джерело швидких і дешевих калорій.

Я раджу, щоб у ваш раціон входило близько 100 г хліба, краще цільнозернового або макаронних виробів з твердих сортів пшениці протягом дня. Так вам легше буде не переїдати та набирати зайву вагу. А в невеликій кількості він принесе тільки користь організму.

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