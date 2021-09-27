Сазонов: Меркель уходит. Я могу только попросить передать привет чертям в аду

Социал-демократы победили на выборах в Германии. Христианские демократы на втором месте.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

Меркель уходит. Украинские эксперты (особенно финансово привязанные грантами к ЕС) льют крокодиловые слезы. Как мы без Меркель? Это же друг Украины...

Ребята, с какого это друг? Напомню 2008 год. Президент Ющенко при всех его недостатках тянул Украину в НАТО. На саммите мы хотели и реально могли получить ПДЧ. Вместе с любимой мной Грузией.

Кто заблокировал это решение? Не помните? Я помню. Германия и Франция. Причем Франция традиционно разгребала проблемы Магриба, Восток ей постольку поскольку. Ключевое было решение Меркель - не злить Путина и не давать Украине ПДЧ в НАТО.

Можем вспомнить 2014 год и до наших дней. Позиция Германии и Меркель - не продавать и не дарить Украине оружие. Это мешает уладить, сцуко, конфликт. По ее словам. Пусть Путин убивает украинцев, а мы поговорим про борьбу с коррупцией и корпоративное управление. И оплатим пару говорящих голов и общественных организаций именно про эти разговоры, а ни в коем случае не про войну. И Северный поток второй запустим.

Решение приняли в 2015 году. Это друг Украины? Серьезно? С такими друзьями врагов не надо. Меркель уходит. Я могу только попросить передать привет чертям в аду. Это не друг Украины совсем. И кто льет сейчас слезы - либо глуп, либо на зарплате без принципов. Извините за резкое, но это правда...

Кирилл САЗОНОВ