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Гипертензия: названы причины и способы борьбы с повышенным давлением

  5   0 27.09.2021, 01:07 | Новости, Общество
Гипертензия: названы причины и способы борьбы с повышенным давлением

Часто повышенное артериальное давление - серьезный повод для беспокойства.

Если у вас часто повышенное артериальное давление, будьте осторожны. Это может свидетельствовать о наличии гипертензии, передает 24 Канал.

Если вы увидели какие-то изменения, стоит обратиться к врачу за диагностикой. Симптомы гипертензии не всегда очевидны, поэтому это заболевание иногда трудно распознать.

Что такое гипертензия

Артериальное давление показывает, сколько крови проходит к вашему сердцу и с какой опорой она сталкивается во время накачки. Чем более узкие артерии, тем сложнее будет проходимость крови и выше артериальное давление. Хронически высокое давление со временем перерастает в заболевание гипертензию, которое может развиваться в течение нескольких лет. Его симптомы не всегда легко распознать, но оно опасное, ведь высокое кровяное давление может нанести вред сосудам, мозгу, сердцу, глазам и почкам.

Существует два вида гипертензии первичная и вторичная. Первичная гипертензия развивается медленно, а ее причинами могут быть:

- гены: некоторые люди генетически склонны к гипертонии;

- физические изменения: например, изменения функции почек из-за старения могут нарушить естественный баланс солей и жидкости в организме, что приведет к повышению артериального давления;

- образ жизни: отсутствие физической активности и неправильное питание могут повлиять на ваше тело, в частности на кровяное давление.

Вторичная гипертензия, в отличие от первичной, развивается очень стремительно и считается более сложной формой заболевания. Она может появиться через:

- болезни печени;

- обструктивное апноэ сна;

- врожденные пороки сердца;

- проблемы с щитовидной железой;

- побочные действия лекарств;

- употребление запрещенных наркотиков;

- злоупотребление алкоголем;

- проблемы надпочечников;

- некоторые эндокринные опухоли.

Симптомы гипертонии

Гипертония очень коварная болезнь, ведь многие люди не испытывают никаких симптомов. В частности стоит обратить внимание, если вас беспокоят:

- головные боли;

- одышка;

- носовое кровотечение;

- головокружение;

- боль в груди;

- визуальные изменения;

- кровь в моче.

С этими симптомами нужно немедленно обращаться к врачу, ведь они могут свидетельствовать и о других тяжелые заболеваниях. Самый легкий способ диагностировать гипертонию - регулярно измерять артериальное давление.

Как лечить гипертензию

При первичной гипертензии возможно будет достаточно изменить образ жизни, что поможет снизить кровяное давление. Правильное питание и активный отдых будут этому способствовать. Если это не поможет, врач может назначить специальные препараты. Вторичная гипертензия требует индивидуального подхода и, в первую очередь, выявление причины повышенного давления. Например, если вы употребляете препараты, которые вызывают гипертонию, ваш врач попытается их заменить.

 

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