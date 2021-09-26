Медики рассказали, от каких продуктов стоит отказаться людям старше 60

Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом вредят организму.

Некоторые продукты вызывают преждевременное старение организма и потому людям старше 60 лет нужно свести их количество к минимуму. Об этом заявил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Главред.

В первую очередь, медик обратил внимание на продукты, в которых много сахаров, к примеру ‒ варенье или мед. Врач предупредил об опасности их добавления в чай, равно как и об употреблении конфет или кондитерских изделий. Ежедневной нормой он назвал не более 20 граммов сахара в день.

Кроме того, угрозу для организма несет подсолнечное масло из-за наличия жирных кислот, которые провоцируют возрастные болезни. Вместо него рекомендуется употреблять оливковое масло.

«Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся изделия из белой просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, где практически нет пищевых волокон. Также к ним относятся картофель и рисовые каши», - добавил диетолог.

В конечном итоге, Гинзбург советует свести людям категории 60+ к минимуму количество красного мяса в рационе и заменить его рыбой или птицей. Полезным будет увеличение в рационе кисломолочных напитков, круп грубого помола и овощей (в особенности лука и чеснока).