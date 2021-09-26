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Миколенко может продолжить карьеру в Турции

  66   0 26.09.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Миколенко может продолжить карьеру в Турции

Защитник "Динамо" входит в сферу интересов клуба местной Суперлиги.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может покинуть столичную команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, в услугах 22-летнего украинца заинтересован "Трабзонспор". Боссы турецкого клуба намерены усилить позицию левого защитника и видят в лице Миколенко идеального кандидата для этой цели.

Руководство "Трабзонспора" уже связалось с агентом Миколенко Вадимом Шаблием относительно возможного трансфера защитника.

Напомним, Миколенко выступает за "основу" "Динамо" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за киевлян 10 матчей и отдал две результативные передачи.

Фото Football.ua

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