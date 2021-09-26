Миколенко может продолжить карьеру в Турции

Защитник "Динамо" входит в сферу интересов клуба местной Суперлиги.
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может покинуть столичную команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Fotospor.
По информации источника, в услугах 22-летнего украинца заинтересован "Трабзонспор". Боссы турецкого клуба намерены усилить позицию левого защитника и видят в лице Миколенко идеального кандидата для этой цели.
Руководство "Трабзонспора" уже связалось с агентом Миколенко Вадимом Шаблием относительно возможного трансфера защитника.
Напомним, Миколенко выступает за "основу" "Динамо" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за киевлян 10 матчей и отдал две результативные передачи.
Фото Football.ua