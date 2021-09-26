Ford Ranger нового поколения появится в 2023 году

Среднеразмерный пикап Ford Ranger нового поколения появится в продаже в 2023 году.

Об этом сообщат Ranger6G со ссылкой на собственные источники, передает autonews.ua.

Ford Ranger текущего поколения появился в продаже в 2019 году. Он пользуется неплохим спросом в США и в некоторых других странах, в которых традиционно любят пикапы.

Утверждается, что Ford разработал дизайн Ranger нового поколения еще в 2019 году. Он от модели текущего поколения не будет сильно отличаться, но станет более современным, получит новое оборудование и передовые технологии.

Компания Ford уже тестирует прототипы нового Ranger. Фотошпионы видели его в Европе (это была версия с гибридной силовой установкой). Кроме того, прототип фотошпионы засекли также во время дорожных тестов в Австралии.

Ford инвестирует в выпуск нового Ranger около 1 млрд долларов. Его будут экспортировать примерно в 100 стран мира.