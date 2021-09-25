Концентрация штамма Дельта в организме в тысячи раз больше, чем других штаммов — врач

Концентрация Дельта-штамма коронавируса в верхних дыхательных путях и крови в тысячи раз больше, чем других штаммов.

Об этом в эфире «Общественное. Подолье» рассказал и.о. гендиректора госучреждения «Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Николай Габрикевич, информирует UAINFO.org.

«Дельта-штамм характеризуется тем, что у него инкубационный период меньше наполовину, в среднем от 3 до 7 дней. У пациентов заболевание проходит тяжелее. Если апеллировать к исследованиям, то в верхних дыхательных путях его в тысячи раз больше, чем того вируса, который был еще год назад. В крови его тоже в тысячу раз больше», — отметил Габрикевич.

По его словам, на Хмельнитчине в настоящее время преобладает Дельта-штамм коронавируса.

«У нас среди тех, кто лечится в стационаре, случаются единицы привитых. Я был в больнице Каменец-Подольского, где из 100 больных находился только один человек, который был привит и только одной дозой. Практически среди больных в тяжелом состоянии ни одного привитого нет», — добавил Габрикевич.

На Хмельнитчине с начала пандемии лабораторно подтвердили 93 997 случаев COVID-19, 88 828 человек выздоровели, 1 982 — умерли.

В Украине подтверждено 2 379 483 случая коронавируса, из которых 9 058 — за прошедшие сутки.