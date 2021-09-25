Буде холоднішим, ніж листопад та грудень: народний синоптик дав прогноз погоди на жовтень-2021

Також у другому місяці осені вже може випасти і сніг.

Жовтень цього року буде холодним, говорить народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

Так, згідно з його розрахунками, у жовтні очікується дуже холодна погода із заморозки, буде немало і дощових днів.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз на жовтень:

1-4 - холодно, похмуро

5-6 та 8-10 - дощі

11-19 - похмуро, холодно

14 - заморозок

20, 22-23 та 26 жовтня - дощі

27 і до кінця місяця буде сухо, але холодно

Варто також зазначити, що раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила, що у другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг. За її словами, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним – з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися. Жовтень стає більш холодним, зате в наступні два місяці може бути потепління до плюсових температур вище норми листопада і грудня.