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Ничто не угрожает режиму Путина больше, чем Украина — The Washington Times

  24   0 24.09.2021, 22:52 | Новости, Политика
Ничто не угрожает режиму Путина больше, чем Украина — The Washington Times

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в начале этого месяца президент Байден выразил «твердое намерение» поддерживать суверенитет, территориальную целостность и «евроатлантические устремления» Украины. Вашингтон также подтвердил право Украины самостоятельно определять свою внешнюю политику без иностранного вмешательства.

Об этом сообщает The Washington Times, информирует UAINFO.org.

Но о сроках вступления Украины в НАТО ничего сказано не было, хотя независимость Украины висит на волоске, в то время как она испытывает сильное давление, и в отношении ее используется тактика запугивания со стороны России и Китая.

Сосредоточившись на установлении контроля над своей традиционной сферой влияния, Россия, ни перед чем не останавливаясь, аннексировала Крым и начала кибератаки на компьютерные сети министерств и электросетей Украины. Кремль также направил военную помощь украинским сепаратистам, воюющим с правительственными войсками в восточном регионе страны, на Донбассе, и захватил украинские суда и моряков в Керченском проливе.

Незадолго до саммита Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным Россия сосредоточила войска на своей границе с Украиной и провела провокационные военные учения.

Ничто так не угрожает путинскому режиму, как Украина. Он не хочет, чтобы Украина была маяком надежды и источником вдохновения для его собственных оппонентов внутри страны, которым отказывают в основных гражданских свободах, таких как свобода слова и собрания. Владимир Путин хочет, чтобы Украина была настолько политически нестабильной и территориально раздробленной, чтобы о членстве в НАТО и ЕС никогда не могло быть и речи.

Кроме того, стремясь использовать в своих интересах геостратегическую уязвимость Украины, Китай блокировал поставку вакцин от covid-19 до тех пор, пока Украина не отозвала свою подпись под совместным заявлением Совета ООН по правам человека, в котором содержится призыв к Пекину допустить независимых наблюдателей в автономный район Синьцзян для расследования преследования мусульман-уйгуров. Используя свое влияние в качестве ведущего торгового партнера Украины, Китай заключил соглашения с Киевом о строительстве критически важных инфраструктурных объектов, включая дороги и аэропорты.

Стремление Китая к глобальному влиянию выходит далеко за рамки конкуренции с США как тихоокеанской державой. Используя свою программу «Один пояс — один путь» в качестве прикрытия для дипломатии долговой ловушки, Китай поставил перед собой цель наступления на независимость национальных государств в Южной Азии и во всех развивающихся странах. Под прицелом Китая, в частности, находится Украина.

Страны-члены ЕС, в частности Венгрия, Польша, Словакия и Румыния, которые в общей сложности имеют общую границу с Украиной протяженностью более двух тысяч километров, все больше подвергаются опасности в результате кампании давления, проводимой совместно Китаем и Россией.

Администрации Байдена следует поторопиться и предпринять три жизненно важных шага, времени на это у нее мало. Иначе ее бездействие приведет к дальнейшему ослаблению суверенитета и нарушению территориальной целостности Украины.

Во-первых, США должны активизировать свои торговые связи с Украиной. Министр финансов Украины Сергей Марченко во время недавнего визита в США справедливо подчеркнул важность повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики Украины за счет увеличения иностранных инвестиций. Расширение торговых связей с Соединенными Штатами станет движущей силой реформирования государственных предприятий Украины, центрального банка, инфраструктуры и судебной системы.

Г-н Марченко со знанием дела заложил основы для этого, добившись помощи в размере трех миллиардов долларов от Экспортно-импортного банка США. Он провел продуктивные дискуссии с Международным валютным фондом, который высоко оценил успехи Украины в проведении реформ, а также с должностными лицами Госдепартамента и министерства финансов.

Американские законодатели неоднократно выражали свою озабоченность по поводу повсеместной коррупции в Украине, но Сергей Марченко приводит правильный аргумент, заключающийся в том, что расширение экономических связей, особенно в области возобновляемых источников энергии, будет способствовать улучшению практики деловых отношений.
Во-вторых, Украина готовится подать в 2024 году заявку на вступление в ЕС, надеясь полностью присоединиться к блоку примерно в следующем десятилетии. Такой большой срок дает России и Китаю очень много времени для вмешательства, направленного на то, чтобы помешать этому процессу интеграции. США должны взаимодействовать с ЕС над ускорением этого процесса.

В-третьих, поскольку Владимир Путин делает все возможное, чтобы разрушить надежды Украины на вступление в НАТО, США необходимо расширить свою военную, разведывательную и стратегическую помощь Украине далеко за рамки выделенного пакета помощи в области безопасности в размере 60 миллионов долларов, включающий переносные противотанковые комплексы «Джавелин» (Javelin), предлагаемые на данный момент. США должны принять у себя украинских высокопоставленных представителей министерства обороны и разведки, чтобы обсудить расширение этих крайне важных отношений.

НАТО следует увеличить масштабы, интенсивность и частоту проведения своих учебных программ, направленных на модернизацию вооруженных сил Украины и повышение ее потенциала. Кроме того, США должны включить в число своих приоритетных задач действия, направленные на то, чтобы Украина и Россия провели переговоры по заключению мирного соглашения.

Решительно заявив о том, что успех Украины занимает центральное место в глобальной борьбе между демократией и авторитаризмом, администрация Байдена должна проводить настойчивую и смелую политику в отношении Украины. Иначе она рискует потерять жизненно важного стратегического партнера в противостоянии с нашими противниками.

Перевод - Экономика от пророка

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