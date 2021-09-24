Потрібні будуть місяці на відновлення: з'явилися нові дані про стан пораненого водія Шефіра

Поранений водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько після замаху буде відновлюватися мінімум декількох місяців. Зараз він знаходиться в лікарняній палаті.

Про це в ефірі 1+1 розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що кулі влучили в ногу. "У водія роздроблена стегнова кістка, він в лікарні, йому потрібні будуть місяці на відновлення", - говорив Геращенко.

Радник глави МВС також розповів, що стрілок стріляв по водієві, щоб авто втратило керування, а вже після розстріляти всіх, хто був усередині машини.

Сам же Шефір сказав, що водій врятував йому життя і він відвідував його в лікарні.

"Найбільше я переживаю за мого водія, за його стан здоров'я. Хто б що не говорив, особисто я вважаю, що він врятував мені життя", - відзначав він.

Шефір додав, що після замаху йому необхідно пара днів, щоб повністю прийти в себе. Але сама подія не вплине на його роботу. Він також сказав, що йому і його родині надали охорону.

"Це не заважає моїй роботі, але в іншому хочу утриматися ... Вчорашній день (22 вересня - Ред.) вніс корективи в моє життя, в мій побут. Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї та побут охорони, яку мені виділили", - поділився радник.

Обозреватель