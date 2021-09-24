Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:10

Бутусов: Киллер, стрелявший по Шефиру оставил ценные улики

14:02

Потрібні будуть місяці на відновлення: з'явилися нові дані про стан пораненого водія Шефіра

13:28

На Шри-Ланке от коронавируса умер шаман, создавший "зелье" от COVID-19

12:59

За роль Бонда: Дэниелу Крейгу присвоили звание коммандера Королевского ВМФ Великобритании

12:02

Песков, Мишустин, Соловьев, Симоньян, Абрамович: в конгрессе США одобрили новые санкции против граждан РФ и Северного потока-2

11:30

"Треба дати в око, щоб ви замовкли?": Милованов та Друзенко влаштували суперечку під час ток-шоу. ВІДЕО

11:00

"Повісили мертвим": прокурор зробив гучну заяву про смерть легендарного композитора Івасюка

10:00

Гарри Каспаров: Путин вполне может продержаться еще 10 лет

09:00

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА окажется старым хламом в новой обертке

08:07

У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

07:06

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

23:30

Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

22:43

Европа должна отказаться от российского газа – Financial Times

20:02

Результат выборов в Германии повлияет на будущее всей Европы – The Guardian

19:04

Кочетков: Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного в покушении на Шефира. Например, Коломойского или Порошенко. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы жертву закошмарить

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Потрібні будуть місяці на відновлення: з'явилися нові дані про стан пораненого водія Шефіра

  81   0 24.09.2021, 14:02 | Новости, Общество
Потрібні будуть місяці на відновлення: з'явилися нові дані про стан пораненого водія Шефіра

Поранений водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько після замаху буде відновлюватися мінімум декількох місяців. Зараз він знаходиться в лікарняній палаті.

Про це в ефірі 1+1 розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що кулі влучили в ногу. "У водія роздроблена стегнова кістка, він в лікарні, йому потрібні будуть місяці на відновлення", - говорив Геращенко.

Радник глави МВС також розповів, що стрілок стріляв по водієві, щоб авто втратило керування, а вже після розстріляти всіх, хто був усередині машини.

Сам же Шефір сказав, що водій врятував йому життя і він відвідував його в лікарні.

"Найбільше я переживаю за мого водія, за його стан здоров'я. Хто б що не говорив, особисто я вважаю, що він врятував мені життя", - відзначав він.

Шефір додав, що після замаху йому необхідно пара днів, щоб повністю прийти в себе. Але сама подія не вплине на його роботу. Він також сказав, що йому і його родині надали охорону.

"Це не заважає моїй роботі, але в іншому хочу утриматися ... Вчорашній день (22 вересня - Ред.) вніс корективи в моє життя, в мій побут. Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім'ї та побут охорони, яку мені виділили", - поділився радник.

Обозреватель

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (566)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]