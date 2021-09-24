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Бутусов: Киллер, стрелявший по Шефиру оставил ценные улики

  18   0 24.09.2021, 15:10 | Новости, Общество
Бутусов: Киллер, стрелявший по Шефиру оставил ценные улики

Киллер, стрелявший по Шефиру оставил ценные улики - патроны, продававшиеся под разрешение в магазине. Вчера МВД опубликовало фотографии гильз патронов, которые применял киллер. В МВД их поначалу назвали "специальными", и их поиск может навести на след и позволить вычислить поставщиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

Источники Цензор.Нет, близкие к оружейному бизнесу, дали информацию о происхождении патронов киллера, которыми он вел огонь по машине Сергея Шефира, чтобы оказать помощь следствию.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте.

Как они смогли это сделать - непонятно, но ни до, ни после никто этого фокуса не делал. Но это партия ограниченная.

Сами по себе патроны - не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение. Партия была ограничена, новых поставок, насколько мне известно, не было".

Показательная деталь. Киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, происхождение которых, очевидно, как ему кажется, труднее идентифицировать. А патроны на самом деле могут быть интересной цепочкой. Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников. Интересный след.

Юрий БУТУСОВ

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