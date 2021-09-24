"Повісили мертвим": прокурор зробив гучну заяву про смерть легендарного композитора Івасюка

Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша зробив гучну заяву про смерть відомого композитора Володимира Івасюка. За його словами, у справі про нібито його самогубство багато підтасувань.

Про це йшлося в шоу "Право на владу", пише УНІАН.

Як зазначив Голомша, поновлене через багато років слідство встановило, що насправді його повісили вже мертвим. "Навіть фальсифікація доказів лікування була досить паскудною. Симптоматика була одна - ліки інші", - пояснив Микола Голомша.

Відомо, що Володимир Івасюк проходив лікування в психіатричній клініці. І радянські слідчі стверджували, що він скоїв суїцид, перебуваючи у депресивному стані.