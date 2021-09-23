Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

Британская лама по кличке Фифи стала очередной надеждой победить коронавирус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животное живет на ферме города Рединг и помогает ученым в исследованиях иммунитета. Они объясняют: в ответ на любую инфекцию организм лам производит нанотела. Это простая версия антител, благодаря чему их легче модифицировать в лаборатории.

На основе этих нанотел ученые изготовили лекарства в форме спрея и уже применили их на крысах. Результаты оказались превосходными: все испытуемые полностью выздоровели через шесть дней. К концу года изобретение планируют попробовать и на людях.