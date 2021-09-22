Шефир – доверенное лицо президента Зеленского. Он ведет все личные финансовые дела "95 квартала" и контактирует со всеми олигархами – Бутусов

"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев куда он выезжал из своего загородного дома. Полиция ведет розыск преступников", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.

Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.

Он единственный кроме главы офиса президента Андрея Ермака имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию", - завершает Бутусов.