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Владельцев Chevrolet Bolt EV призвали парковаться подальше от других машин

  5   0 20.09.2021, 05:12 | Новости, Авто
Владельцев Chevrolet Bolt EV призвали парковаться подальше от других машин

Американский концерн General Motors попросил владельцев электромобилей Chevrolet Bolt парковаться подальше от других транспортных средств, как минимум в 15 метрах от них. Такой призыв последовал после нового случая в США возгорания Bolt EV.

Ранее General Motors просил владельцев таких машин парковаться только на открытом воздухе, вдали от зданий и не заряжать их ночью. Кроме того, владельцам Bolt EV советуют не оставлять их без присмотра, даже если используется зарядная станция на парковке.

По официальным данным, за последнее время было зарегистрировано 10 возгораний электромобилей Chevrolet Bolt. Утверждается, что проблема в аккумуляторной батарее.

В августе текущего года стало известно, что General Motors в общей сложности проверит более 140 тысяч электромобилей Bolt из-за риска возгорания. Кроме того, американский автогигант планирует добиваться компенсации от компании LG, которая ему поставляет аккумуляторные батареи для электрокаров.

Ранее стало известно, что General Motors приостановил выпуск Bolt EV до тех пор, пока не убедится в устранении неисправности.

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