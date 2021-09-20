Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

02:06

Красюк сравнил Усика с Мухаммедом Али

01:07

Повышенное давление: в каких случаях необходима помощь медиков

00:08

В Нюрбургринге тестируют кроссовер Hyundai Ioniq 5 N

23:03

Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам

22:04

Оля Полякова выдала тайну Винника о его личной жизни

21:32

Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после финала ЧМ-2006

21:05

Врачи сообщили о вспышке малоизвестного вируса среди детей

20:33

Париж: Новый военный альянс США отразится на НАТО

20:06

Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль снес девушку на остановке

19:34

Вернидуб: Конечно, я мечтаю возглавить сборную

19:07

В России заявили, что 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму

18:35

Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов

18:08

В Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

17:36

В украинской армии внедрили более 300 стандартов НАТО

17:00

Беллингем заинтересовал "Манчестер Юнайтед"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Повышенное давление: в каких случаях необходима помощь медиков

  4   0 20.09.2021, 01:07 | Новости, Общество
Повышенное давление: в каких случаях необходима помощь медиков

Высокое давление - серьезный повод для беспокойства.

Кровотечение из носа и боль в груди были названы специалистами среди предупреждающих симптомов «подскочившего» кровяного давления, передает storinka.com.ua

Повышенное артериальное давление (гипертония) является серьезным нарушением в работе организма, способным вызывать ряд смертельных осложнений. Если давление человека повышено, его шансы пострадать от сердечного приступа или инсульта также сразу резко возрастают.

Но узнать, что развивается гипертония, бывает сложно. Врачи предупреждают, что у некоторых пациентов могут вообще не возникать каких-либо заметных признаков заболевания.

По словам экспертов медицинского ресурса Healthline, если «подскочившее» давление проявляется определенными симптомами, это может говорить о развитии смертельно опасного состояния.

«Высокое артериальное давление обычно редко имеет какие-либо яркие симптомы. Но если происходит его внезапный скачок, может возникать гипертонический криз, требующий срочной медицинской помощи», - сообщили специалисты.

Для состояния гипертонического криза характерен сразу очень резкий рост показателей АД за короткий промежуток времени. Медиками были названы шесть симптомов, указывающих на такое резкое «подскочившее» давление, требующее вызова скорой помощи. Они констатировали, что у некоторых пациентов при этом возникает

- сильная головная боль;

- беспокойство;

- боль в груди;

- изменения зрения;

- одышка;

- носовое кровотечение.

Если какие-либо из этих симптомов развиваются без очевидных причин, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, поделились рекомендацией эксперты. Они подчеркивают, что развитие опасного состояния резкого повышения давления может привести к серьезным осложнениям, включая жидкость в легких, отек мозга или инсульт.

Взрослым людям медработники советуют регулярно проверять свое кровяное давление независимо от самочувствия. Особенно важно измерять АД в возрасте после 40 лет. Наличие избыточного веса или большого количества соли в рационе повышает вероятность заболеть гипертонией. 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (479)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]