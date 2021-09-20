Повышенное давление: в каких случаях необходима помощь медиков

Высокое давление - серьезный повод для беспокойства.

Кровотечение из носа и боль в груди были названы специалистами среди предупреждающих симптомов «подскочившего» кровяного давления, передает storinka.com.ua

Повышенное артериальное давление (гипертония) является серьезным нарушением в работе организма, способным вызывать ряд смертельных осложнений. Если давление человека повышено, его шансы пострадать от сердечного приступа или инсульта также сразу резко возрастают.

Но узнать, что развивается гипертония, бывает сложно. Врачи предупреждают, что у некоторых пациентов могут вообще не возникать каких-либо заметных признаков заболевания.

По словам экспертов медицинского ресурса Healthline, если «подскочившее» давление проявляется определенными симптомами, это может говорить о развитии смертельно опасного состояния.

«Высокое артериальное давление обычно редко имеет какие-либо яркие симптомы. Но если происходит его внезапный скачок, может возникать гипертонический криз, требующий срочной медицинской помощи», - сообщили специалисты.

Для состояния гипертонического криза характерен сразу очень резкий рост показателей АД за короткий промежуток времени. Медиками были названы шесть симптомов, указывающих на такое резкое «подскочившее» давление, требующее вызова скорой помощи. Они констатировали, что у некоторых пациентов при этом возникает

- сильная головная боль;

- беспокойство;

- боль в груди;

- изменения зрения;

- одышка;

- носовое кровотечение.

Если какие-либо из этих симптомов развиваются без очевидных причин, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, поделились рекомендацией эксперты. Они подчеркивают, что развитие опасного состояния резкого повышения давления может привести к серьезным осложнениям, включая жидкость в легких, отек мозга или инсульт.

Взрослым людям медработники советуют регулярно проверять свое кровяное давление независимо от самочувствия. Особенно важно измерять АД в возрасте после 40 лет. Наличие избыточного веса или большого количества соли в рационе повышает вероятность заболеть гипертонией.