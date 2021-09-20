В Нюрбургринге тестируют кроссовер Hyundai Ioniq 5 N

В Германии на гоночной трассе Нюрбургринг фотошпионы заметили во время тестов новый «заряженный» электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 N. В продаже он, судя по всему, появится в 2022 году.

Компания Hyundai только начала принимать в Европе заявки на новый электрический кроссовер Ioniq 5. На данный момент на него уже сделано более 40 тысяч предварительных заказов. Однако, до конца 2021 года только около 20 тысяч покупателей смогут получить свои кроссоверы. Выпускать их больше пока не могут из-за глобального дефицита полупроводников.

«Заряженный» Ioniq 5 N от стандартной версии отличается увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками, внедорожными шинами, перенастроенной подвеской и т.д.

Какой силовой установкой оснащается такой автомобиль - компания Hyundai пока не говорит. Однако, это вообще-то не тайна. У Kia EV6 в комплектации GT мощность электрической силовой установки составляет 576 л.с. Оба эти электрокара созданы на одной и той же платформе, которая? rстати способна выдержать до 600 л.с. Это значит, что Ioniq 5 N может получить даже болtе мощную силовую установку, чем Kia EV6.

Поставки клиентам кроссовера Ioniq 5 начнутся осенью текущего года. Ioniq 5 N появится в продаже в 2022 году.

autonews.ua